Трамп верит, что Путин не нарушит условия мирного соглашения и не нападет снова

Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что вступления Украины в НАТО "не произойдет", а Россия не будет нарушать договоренностей. Об этом сообщает Sky News.

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По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин сдержит свое слово. Он считает, что после заключения соглашения Россия не будет нарушать его.

В то же время Стармер заявил, что обсудит с Трампом, как гарантировать, что в случае подписания мирного соглашения Россия точно не нарушит его.

"Я уверен, что если мы заключим сделку, она будет выполнена... Если бы я не победил на выборах, не думаю, что мы бы сейчас разговаривали с Путиным или кем-то еще", – сказал президент США.

Американский президент отметил, что хочет остановить боевые действия в России против Украины, так как "тысячи солдат" уже были потеряны. Это его "главная цель".

19 февраля 2025 года стало известно, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.

20 февраля экс-советник президента США заявил, что план Трампа по Украине близок к капитуляции.

26 февраля Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности.