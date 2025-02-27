Трамп верит, что Путин не нарушит условия мирного соглашения и не нападет снова
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что вступления Украины в НАТО "не произойдет", а Россия не будет нарушать договоренностей. Об этом сообщает Sky News.
По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин сдержит свое слово. Он считает, что после заключения соглашения Россия не будет нарушать его.
В то же время Стармер заявил, что обсудит с Трампом, как гарантировать, что в случае подписания мирного соглашения Россия точно не нарушит его.
"Я уверен, что если мы заключим сделку, она будет выполнена... Если бы я не победил на выборах, не думаю, что мы бы сейчас разговаривали с Путиным или кем-то еще", – сказал президент США.
Американский президент отметил, что хочет остановить боевые действия в России против Украины, так как "тысячи солдат" уже были потеряны. Это его "главная цель".
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