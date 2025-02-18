Поки Трамп починає переговори, Путін все ще хоче контролювати всю Україну – NBC

Володимир Путін (Фото: EPA)

Поки адміністрація Дональда Трампа починає попередні перемовини з Росією про закінчення війни, розвідувальні дані США та їхніх близьких союзників показують, що диктатор РФ Володимир Путін все ще хоче контролювати всю Україну. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на чотирьох чиновників із західних розвідок та двох з Конгресу.

"Ми не маємо жодних розвідувальних даних про те, що Путін зацікавлений у реальній мирній угоді просто зараз", – розповів співбесідник з американського парламенту.

Усі шестеро джерел медіа зазначили: чинна розвідувальна інформація показує, що Путін все ще вірить, що може "перечекати" Україну та Європу, аби врешті-решт взяти під контроль всю Україну.

Путін вважає, що перемагає, а російські втрати на полі бою не змушують його припинити бойові дії, заявив чиновник з розвідки.

Водночас речник Ради нацбезпеки Білого дому Браян Г'юз заявив: "Лідерство президента Трампа створило перші можливості для переговорів за багато років, і він зробив це лише після чотирьох тижнів перебування на посаді. Адміністрація Трампа продовжить добиватися угоди, яка просуватиме американські інтереси та приведе цей конфлікт до остаточного вирішення".

Сам Трамп сказав, що Путін заявив йому під час телефонної розмови 12 лютого, що нібито хоче покласти край війні, і президент США повторив те саме журналістам 16 числа.

"Я думаю, він [Путін] хоче зупинити бойові дії", – заявив американський лідер.

На запитання, чи хоче Путін отримати всю Україну, Трамп відповів: "Ні, я думаю, він хоче зупинити (війну. – Ред.)". Він також зазначив, що росіяни нібито хочуть швидко покласти край війні.

Шестеро джерел NBC News заявили, що, на їхню думку, Путін може погодитися на припинення вогню і ширшу мирну угоду, оскільки це надасть йому військовим час для перезавантаження та відновлення.

За їх даними, серед посадовців США та Заходу є скептицизм стосовно того, що Путін врешті-решт піде на компроміс та погодиться на реальну, довготривалу мирну угоду. Проте є думка, що він міг би піти на переговори, аби подивитися, які поступки він може отримати, й спробувати реінтегруватися назад на світову арену, на якій його значною мірою уникали з початку повномасштабного вторгнення до України.

Співрозмовник з розвідки зазначив, що Путін не будує жодних планів з виведення своїх військ з України або з виведення будь-яких формувань чи техніки з заходу Росії.

Шість посадовців також повідомили, що російський диктатор відчуває силу завдяки нещодавнім коментарям посадовців адміністрації Трампа, котрі вказали на те, що Штати не розглядають членство України у НАТО як реалістичний результат мирного врегулювання шляхом переговорів.

Один з чиновників з розвідки додав, що цілі Путіна залишаються максималістськими.

Американські посадовці заявили, що оцінки американської розвідки стосовно мислення Путіна були "дуже обмеженими". Проте розвідка США та дані, які вона отримує від інших країн, впродовж певного часу послідовно показували, що Путін зберігає "широкі амбіції" щодо України, додали джерела.

Співрозмовники з Конгресу та один колишній високопосадовець Білого дому повідомили, що таке положення залишалося наприкінці каденції Байдена, перейшло до адміністрації Трампа й не змінилося за місяць з моменту, як він обійняв посаду.