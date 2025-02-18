Пока Трамп начинает переговоры, Путин все еще хочет контролировать всю Украину – NBC

Владимир Путин (Фото: EPA)

Пока администрация Дональда Трампа начинает предварительные переговоры с Россией об окончании войны, разведывательные данные США и их близких союзников показывают, что диктатор РФ Владимир Путин по-прежнему хочет контролировать всю Украину. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на четырех чиновников из западных разведок и двоих из Конгресса.

"У нас нет никаких разведывательных данных о том, что Путин заинтересован в реальном мирном соглашении прямо сейчас", – рассказал собеседник из американского парламента.

Все шесть источников медиа отметили: действующая разведывательная информация показывает, что Путин все еще верит, что может "переждать" Украину и Европу, чтобы в конце концов взять под контроль всю Украину.

Путин считает, что побеждает, а российские потери на поле боя не заставляют его приостановить боевые действия, заявил чиновник по разведке.

В то же время представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Гьюз заявил: "Лидерство президента Трампа создало первые возможности для переговоров за много лет, и он сделал это только после четырех недель пребывания в должности. Администрация Трампа продолжит добиваться соглашения, которое будет продвигать американские интересы и приведет этот конфликт к окончательному разрешению".

Сам Трамп сказал, что Путин заявил ему во время телефонного разговора 12 февраля, что якобы хочет покончить с войной, и президент США повторил то же журналистам 16 числа.

"Я думаю, он [Путин] хочет остановить боевые действия", – заявил американский лидер.

На вопрос, хочет ли Путин получить всю Украину, Трамп ответил: "Нет, я думаю, он хочет остановить (войну. – Ред.)". Он также отметил, что россияне якобы хотят быстро покончить с войной.

Шесть источников NBC News заявили, что, по их мнению, Путин может согласиться на прекращение огня и более широкое мирное соглашение, поскольку это предоставит ему военное время для перезагрузки и восстановления.

По их данным, среди чиновников США и Запада есть скептицизм относительно того, что Путин в конце концов пойдет на компромисс и согласится на реальное, долговременное мирное соглашение. Однако есть мнение, что он мог бы пойти на переговоры, чтобы посмотреть, какие уступки он может получить, и попытаться реинтегрироваться обратно на мировую арену, на которой он в значительной степени избегал с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Собеседник по разведке отметили, что Путин не строит никаких планов по выводу своих войск из Украины или выводу каких-либо формирований или техники с запада России.

Шесть чиновников также сообщили, что российский диктатор испытывает силу благодаря недавним комментариям чиновников администрации Трампа, которые указали на то, что Штаты не рассматривают членство Украины в НАТО как реалистичный результат мирного урегулирования путем переговоров.

Один из чиновников из разведки добавил, что цели Путина остаются максималистскими.

Американские чиновники заявили, что оценки американской разведки по поводу мышления Путина были "очень ограниченными". Однако разведка США и данные, которые она получает от других стран, в течение некоторого времени последовательно показывали, что Путин сохраняет "широкие амбиции" в отношении Украины, добавили источники.

Собеседники из Конгресса и один бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сообщили, что такое положение оставалось в конце каденции Байдена, перешло в администрацию Трампа и не изменилось за месяц с момента, как он вступил в должность.