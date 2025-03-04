Зеленский перечислил требования России для завершения войны против Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия не изменила своих требований к Украине по сокращению армии и отказу от захваченных территорий для завершения полномасштабной войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украине известно о том, что враг по-прежнему хочет получить юридический отказ от территорий, которые ему удалось захватить во время полномасштабного вторжения и с 2014 года.

Кроме этого, Россия потребует "существенной политической деформации" Украины и ослабления Конституции.

"Скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится – мир будет достойным", – подчеркнул Зеленский.