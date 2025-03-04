Зеленский перечислил требования России для завершения войны против Украины
Россия не изменила своих требований к Украине по сокращению армии и отказу от захваченных территорий для завершения полномасштабной войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что Украине известно о том, что враг по-прежнему хочет получить юридический отказ от территорий, которые ему удалось захватить во время полномасштабного вторжения и с 2014 года.
Кроме этого, Россия потребует "существенной политической деформации" Украины и ослабления Конституции.
"Скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится – мир будет достойным", – подчеркнул Зеленский.
- 18 февраля NBC сообщало, что Путин все еще хочет контролировать всю Украину.
- 27 февраля Трамп заявил, что верит в то, что Путин не нарушит условия мирного соглашения и не нападет на Украину снова.
- 3 марта в ГУР сообщили, что Россия привлекла более 620 000 солдат для войны против Украины. Они расположены по всей линии фронта, в том числе в Курской области и на оккупированных территориях.