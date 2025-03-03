В ГУР сообщили, что Россия задействовала против Украины более 620 000 солдат

Представитель разведки отметил, что враг в январе выполнил план по рекрутингу более чем на 100%

Вадим Скибицкий (Фото: gur.gov.ua)

На временно оккупированных территориях Украины и в Курской области размещено более 620 000 военных России. Об этом в интервью РБУ-Украина сообщил заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Он уточнил, что 620 000 – это сухопутный компонент, из которого более 200 000 составляют штурмовые подразделения, находящиеся на линии фронта и участвующие в боях. Еще 35 000 – это подразделения Росгвардии, являющиеся оккупационной "властью": охраняют наиболее важные объекты и могут выполнять задачи во время организации обороны.

"Также необходимо еще добавить войска, осуществляющие логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиацию, которая непосредственно не базируется, например, в районах боевых действий, но привлекается для нанесения боевых ударов", – подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия использует более 20 аэродромов и авиационных баз для нанесения бомбовых и ракетных ударов по Украине.

Кроме того, в России продолжается мобилизация. По словам представителя ГУР, за январь 2025 года враг выполнил план по рекрутингу на 107%. Поэтому у российских властей нет проблем с комплектованием войск и пополнением потерь.

Скибицкий отметил, что на фронте сейчас фиксируется уменьшение активности боевых действий и количества боестолкновений, однако группировка врага остается "мощной". Оккупанты проводят перегруппировку, восполняют боевые потери, также на снижение количества боев влияет погода.

Представитель ГУР предостерег считать, что из-за уменьшения активности боевых действий изменяются планы россиян. Это время они используют для того, чтобы разработать дальнейшие планы наступления, подготовить личный состав, пополнить боеприпасы и т.д.