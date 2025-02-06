Полгода Курской операции: Генштаб назвал потери россиян в технике и живой силе

Во время Курской операции Силы обороны пленили 909 российских военных, отметили в Генштабе

Курская операция (Иллюстративное фото: Генштаб)

6 февраля 2025 года исполняется полгода с начала наступательной операции Сил обороны в Курской области, за это время россияне потеряли на этом направлении почти 40 000 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Операция Сил обороны в Курской области России началась 6 августа 2024 года и длится уже шесть месяцев. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ. Украинские войска и дальше удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны", отметили в Генштабе.

Курская наступательная операция преследовала цель не допустить новое наступление россиян в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и шесть месяцев спустя выполняет свою функцию.

Наступление Сил обороны заставило российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя позиции на других направлениях фронта.

Также Москва была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, направившей туда 12 000 своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4000 человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две – потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения КНДР отведены с линии фронта.

За шесть месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют около 39 900 человек, из них около 16 100 – убитыми. Кроме того, ВСУ пленили 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд.

Утраченная россиянами техника во время Курской операции:

→ 131 танк;

→ 689 боевых бронированных машин;

→ 386 артиллерийских систем;

→ 12 единиц реактивных систем залпового огня;

→ 12 средств противовоздушной обороны;

→ один самолет;

→ три вертолета;

→ 931 БпЛА оперативно-тактического уровня;

→ 1164 единицы автомобильной техники;

→ 34 единицы специальной техники.

4 февраля 2025 года сообщалось, что Буданов опроверг, что военных КНДР отвели с линии фронта в Курской области.

5 февраля президент Зеленский заявил, что вопрос Курской области будет задан россиянами во время дипломатического урегулирования окончания войны.