Пів року Курської операції: Генштаб назвав втрати росіян у техніці та живій силі

Під час Курської операції Сили оборони взяли в полон 909 російських військових, зазначили в Генштабі

Курська операція (Ілюстративне фото: Генштаб)

6 лютого 2025 року виповнюється пів року з початку наступальної операції Сил оборони у Курській області, за цей час росіяни втратили на цьому напрямку майже 40 000 військових вбитими й пораненими. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Операція Сил оборони в Курській області Росії почалася 6 серпня 2024 року і триває вже шість місяців. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ. Українські війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони", зазначили в Генштабі.

Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ росіян у Сумській і Харківській областях. Ця операція і через шість місяців виконує свою функцію.

Наступ Сил оборони змусив російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи позиції на інших напрямках фронту.

Також Москва була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала туди 12 000 своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР становлять близько 4000 осіб. З трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту.

За шість місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими. Крім того, ЗСУ взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд.

Втрачена росіянами техніка під час Курської операції:

→ 131 танк;

→ 689 бойових броньованих машин;

→ 386 артилерійських систем;

→ 12 одиниць реактивних систем залпового вогню;

→ 12 засобів протиповітряної оборони;

→ один літак;

→ три гелікоптери;

→ 931 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

→ 1164 одиниці автомобільної техніки;

→ 34 одиниці спеціальної техніки.

4 лютого 2025 року повідомлялося, що Буданов заперечив, що військових КНДР відвели з лінії фронту в Курській області.

5 лютого президент Зеленський заявив, що питання Курської області буде поставлено росіянами під час дипломатичного врегулювання закінчення війни.