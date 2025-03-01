За февраль поражено больше всего танков России и уничтожен самолет – ОСУВ Хортица

Враг стал чаще использовать автомобильную технику, из-за чего несет значительные потери в ней

ВСУ (Фото: Генштаб)

До 85% потерь оккупанты в феврале понесли в зоне ответственности оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", в частности, уничтожен самолет. Об этом Liga.net сообщил спикер ОСУВ Хортица подполковник Назар Волошин.

По его словам, оккупанты в феврале понесли "значительные безвозвратные и санитарные потери" в живой силе – 25 081 человек, в том числе 140 солдат попали в плен. Всего за февраль враг потерял по всем направлениям, включая Курскую область, 36 570 солдат.

Кроме этого за самый короткий месяц года Силы обороны подбили и поразили больше всего танков – 294 единицы. Это равняется почти 10 вражеским танковым батальонам (в танковом батальоне армии РФ – 31 танк). Также поражено больше всего боевых бронемашин – 427 единиц.

По словам Волошина, в феврале значительно увеличилось количество уничтоженных артиллерийских средств, орудий и минометов, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем врага.

"Также из-за вражеской активности и использования оккупантами автомобильной техники разных модификаций возросло в разы количество именно уничтоженной автомобильной техники. Она у захватчиков в разы больше, чем в январе и в декабре, – подчеркнул Назар Волошин. – Ну, и конечно же, одно из безусловных достижений боевой работы наших защитников в феврале – это уничтожение".

6 февраля в Генштабе подвели итоги полугода Курской операции. Враг потерял около 40 000 военных.

15 февраля сообщалось, что россияне в два с половиной раза увеличили количество атак на фронте. Зафиксировано 250 столкновений.