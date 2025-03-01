За лютий уражено найбільшу кількість танків Росії та знищено літак – ОСУВ Хортиця

Ворог став частіше використовувати автомобільну техніку, через що зазнає значних втрат в ній

ЗСУ (Фото: Генштаб)

До 85% втрат окупанти в лютому зазнали в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", зокрема, знищено літак. Про це Liga.net повідомив речник ОСУВ Хортиця підполковник Назар Волошин.

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За його словами, окупанти в лютому зазнали "значних безповоротних і санітарних втрат" у живій силі – 25 081 особа, зокрема 140 солдатів потрапили у полон. Усього за лютий ворог втратив на усіх напрямках, включно із Курською областю, 36 570 солдатів.

Окрім цього за найкоротший місяць року Сили оборони підбили та уразили найбільше танків – 294 одиниці. Це дорівнює майже 10 ворожим танковим батальйонам (у танковому батальйоні армії РФ – 31 танк). Також уражено найбільше бойових бронемашин – 427 одиниць.

Також, за словами Волошина, у лютому значно збільшилась кількість знищених артилерійських засобів, гармат і мінометів, реактивних систем залпового вогню та важких вогнеметних систем ворога.

"Також через ворожу активність і використання окупантами автомобільної техніки різних модифікацій зросла в рази кількість саме знищеної автомобільної техніки. Вона в загарбників в рази більша ніж у січні та у грудні, – підкреслив Назар Волошин. – Ну, і звісно ж, одне з безумовних досягнень бойової роботи наших захисників у лютому – це знищений літак окупантів".

6 лютого у Генштабі підбили підсумки пів року Курської операції. Ворог втратив майже 40 000 військових.

15 лютого повідомлялося, що росіяни у два з половиною рази збільшили кількість атак на фронті. Зафіксовано 250 боєзіткнень.