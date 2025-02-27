ЗСУ перегрупувалися і сповільнили наступ росіян на Новопалівському напрямку – Сирський

На цьому напрямку окупанти намагаються захопити три населені пункти

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

На Новопавлівському напрямку проведено перегрупування українських військ, що сповільнило просування росіян на більшості загрозливих ділянок. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

У звʼязку з активізацією дій росіян, головком відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.

За словами Сирського, на цьому напрямку росіяни проводять наступальні дії, намагаються прорвати оборону українських військ та захопити три населені пункти.

"Проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок", – стверджує головнокомандувач ЗСУ.

На командних пунктах Сирський заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, потреб і проблемних питань. Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення.

Головком констатував, що задум росіян на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Він додав, що втрати окупантів тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Сили оборони завдають максимальних втрат особовому складу та техніці росіян.

15 лютого 2025 року Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті. Відтоді Росія кидає у штурми "все, що може їздити", кажуть у "Хортиці".

25 лютого повідомлялося, що на Покровському і Новопавлівському напрямках ЗСУ вдарили по техніці росіян, якою везли штурмові групи окупантів.