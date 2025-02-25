ЗСУ відпрацювали по мотоциклах і автівках з новими російськими штурмовиками

Військові наголосили, що окупанти накопичують сили на абсолютно всіх напрямках

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці на Покровському і Новопавлівському напрямках вдарили по техніці росіян, якою везли штурмові групи окупантів. Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування військ "Хортиця".

На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати оборону в районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Піщане, Котлине, Удачне, Даченське, Андріївка та Улакли.

"Неподалік Троїцького та Надіївки противник намагався перекинути штурмові групи автомобільною технікою. Українські бійці знищили шість автомобілів окупантів та вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – йдеться у повідомленні.

Мапа: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку росіяни наступали в бік Костянтинополя та Бурлацького. Для доставлення штурмових груп окупанти застосували мототехніку.

"Результат роботи нашої артилерії та операторів БпЛА – дев’ять знищених та пошкоджених мотоциклів. Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", – заявили в "Хортиці".

Мапа: Генштаб ЗСУ

Також минулої доби, 24 лютого, на Харківському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони у Вовчанську – зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському напрямку армія РФ намагалась прорватись у районах Петропавлівки та Загризового. У напрямку Нової Кругляківки окупанти атакували на бронетехніці. Вогнем у відповідь українські воїни знищили один танк та дві БМП.

На Лиманському напрямку загарбники намагалися штурмувати неподалік Катеринівки, Новолюбівки, Нового та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках тривали бої в районах Ступочок, Кримського та в міській забудові Торецька. Сили оборони відбили атаки.

У "Хортиці" додали, що на всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

За даними Генштабу, загалом на фронті за добу було 98 боїв.

15 лютого Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті.

Тоді був найважчий день за кількістю атак у 2025 році – 250 боїв.

Відтоді Росія кидає у штурми "все, що може їздити", кажуть у "Хортиці".

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