ВСУ отработали по мотоциклам и авто с новыми российскими штурмовиками

Военные подчеркнули, что оккупанты накапливают силы на абсолютно всех направлениях

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие на Покровском и Новопавловском направлениях ударили по технике россиян, на которой везли штурмовые группы оккупантов. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Хортица".

На Покровском направлении оккупанты пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать оборону в районах населенных пунктов Водяное Второе, Проминь, Песчаное, Котлино, Удачное, Даченское, Андреевка и Улаклы.

"Недалеко от Троицкого и Надеевки противник пытался перебросить штурмовые группы на автомобильной технике. Украинские бойцы уничтожили шесть автомобилей оккупантов и принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения", – сказано в сообщении.

Карта: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении россияне наступали в сторону Константинополя и Бурлацкого. Для доставки штурмовых групп оккупанты применили мототехнику.

"Результат работы нашей артиллерии и операторов БпЛА – девять уничтоженных и поврежденных мотоциклов. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", – заявили в "Хортице".

Карта: Генштаб ВСУ

Также за прошедшие сутки, 24 февраля, на Харьковском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в Волчанске – понесли потери и отошли.

На Купянском направлении армия РФ пыталась прорваться в районах Петропавловки и Загрызового. В направлении Новой Кругляковки оккупанты атаковали на бронетехнике. Ответным огнем украинские воины уничтожили один танк и две БМП.

На Лиманском направлении захватчики пытались штурмовать неподалеку от Катериновки, Новолюбовки, Нового и в Серебрянском лесу. Ухудшения тактического положения не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях шли бои в районах Ступочек, Крымского и в городской застройке Торецка. Силы обороны отбили атаки.

В "Хортице" добавили, что на всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

По данным Генштаба, всего на фронте за сутки было 98 боев.

15 февраля Генштаб сообщил, что россияне активизировались на фронте.

Тогда был самый трудный день по количеству атак в 2025 году – 250 боев.

С тех пор Россия бросает в штурмы "все, что может ездить", говорят в "Хортице".

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