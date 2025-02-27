Сырский заверил, что продвижение россиян на Новопавловском направлении замедлилось
На Новопавловском направлении проведена перегруппировка украинских войск, что замедлило продвижение россиян на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
В связи с активизацией действий россиян главком отработал в бригадах, ведущих оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении.
По словам Сырского, на этом направлении россияне проводят наступательные действия, пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.
"Однако с нашей стороны принят ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков", – утверждает главнокомандующий ВСУ.
На командных пунктах Сырский заслушал командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" Александра Тарнавского и командиров бригад по ведению боевых действий, потребностях и проблемных вопросах. Отдал все необходимые предписания по их решению.
Главком констатировал, что замысел россиян на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно – выйти на административные границы Донецкой области. Он добавил, что потери оккупантов только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Силы обороны наносят максимальные потери личному составу и технике россиян.
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