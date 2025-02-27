Сырский заверил, что продвижение россиян на Новопавловском направлении замедлилось

На этом направлении оккупанты пытаются захватить три населенных пункта

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

На Новопавловском направлении проведена перегруппировка украинских войск, что замедлило продвижение россиян на большинстве угрожающих участков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

В связи с активизацией действий россиян главком отработал в бригадах, ведущих оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении.

По словам Сырского, на этом направлении россияне проводят наступательные действия, пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.

"Однако с нашей стороны принят ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков", – утверждает главнокомандующий ВСУ.

На командных пунктах Сырский заслушал командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" Александра Тарнавского и командиров бригад по ведению боевых действий, потребностях и проблемных вопросах. Отдал все необходимые предписания по их решению.

Главком констатировал, что замысел россиян на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно – выйти на административные границы Донецкой области. Он добавил, что потери оккупантов только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Силы обороны наносят максимальные потери личному составу и технике россиян.

15 февраля 2025 года Генштаб сообщил, что россияне активизировались на фронте. С тех пор Россия бросает в штурмы "все, что может ездить", говорят в "Хортице".

25 февраля сообщалось, что на Покровском и Новопавловском направлениях ВСУ ударили по технике россиян, которой везли штурмовые группы оккупантов.