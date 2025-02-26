ДШВ зачистили от россиян важный населенный пункт под Покровском – видео

Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении. Об этом сообщила пресс-служба бригады и показала видео.

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В ходе штурмовых восстановительных действий десантники зачистили от россиян населенный пункт, оккупация которого позволила бы россиянам выйти на трассу Покровск – Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за его пределы.

На карте DeepState Котлино пока еще отмечено оккупированным

15 февраля Генштаб сообщил, что россияне активизировались на фронте. С тех пор Россия бросает в штурмы "все, что может ездить", говорят в "Хортице".

25 февраля в WSJ сообщили, что без военной помощи США у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года.

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