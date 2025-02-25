WSJ: Без помощи США Украине хватит оружия при нынешних темпах войны до лета

В частности, могут возникнуть трудности с системами ПВО, баллистическими ракетами и дальнобойной артиллерией

HIMARS (Иллюстративное фото: ЭРА)

Без военной помощи США у Украины есть достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных действующих и бывших западных чиновников.

"После этого Киев может столкнуться с нехваткой боеприпасов и неспособностью использовать часть своего современного оружия", – сказано в публикации.

WSJ пишет, что нападки президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского в последние дни вынуждают Киев столкнуться с перспективой потери военной поддержки со стороны Штатов.

Больших поставок оружия, которые администрация 46-го президента США Джо Байдена прислала или заказала в свои последние месяцы при власти, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать воевать в нынешнем темпе по крайней мере до середины 2025 года, сказала Селеста Валландер, бывшая чиновница Пентагона.

Один из западных чиновников говорит, что в целом Украина сейчас производит или финансирует около 55% своей военной техники. США поставляют около 20%, тогда как Европа – 25%.

23 февраля Зеленский говорил, что в прошлом году вклад Украины в собственное оружие составил 40%, 30% – от Европы, еще 30% – от США. "В этом году, я думаю, что мы будем точно в 50%", – сказал Зеленский.

WSJ утверждает, что некоторые поставки США, в частности передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные реактивные системы залпового огня большой дальности, будет "фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе", потому что Европа "просто не производит достаточно, а в некоторых случаях вообще не производит".

15 февраля Генштаб сообщил, что россияне активизировались на фронте.

Тогда был самый трудный день по количеству атак в 2025 году – 250 боев.

С тех пор Россия бросает в штурмы "все, что может ездить", говорят в "Хортице".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон говорит, что для нового законопроекта о военной помощи Украине "нет аппетита".

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