WSJ: Без допомоги США Україні вистачить зброї на нинішні темпи війни до літа

HIMARS (Ілюстративне фото: ЕРА)

Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа 2025 року. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних чинних і колишніх західних чиновників.

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"Після цього Київ може зіштовхнутися із нестачею боєприпасів і нездатністю використовувати частину своєї найсучаснішої зброї", – йдеться у публікації.

WSJ пише, що нападки президента США Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського в останні дні змушують Київ зіткнутися з перспективою втрати військової підтримки з боку Штатів.

Великих постачань зброї, які адміністрація 46-го президента США Джо Байдена надіслала або замовила у свої останні місяці при владі, є достатньо, щоб дозволити українцям продовжувати воювати в нинішньому темпі принаймні до середини 2025 року, сказала Селеста Валландер, колишня високопосадовиця Пентагону.

Один із західних чиновників каже, що загалом Україна зараз виготовляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. США постачають близько 20%, тоді як Європа – 25%.

23 лютого Зеленський казав, що торік внесок України у власну зброю становив 40%, 30% – від Європи, ще 30% – від США. "У цьому році, я думаю, що ми будемо точно в 50%", – сказав Зеленський.

WSJ стверджує, що деякі постачання США, зокрема передові системи протиповітряної оборони, балістичні ракети класу "земля-земля", навігаційні реактивні системи залпового вогню великої дальності, буде "фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі", тому що Європа "просто не виробляє достатньо, а в деяких випадках взагалі не виробляє".

15 лютого Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті.

Тоді був найважчий день за кількістю атак у 2025 році – 250 боїв.

Відтоді Росія кидає у штурми "все, що може їздити", кажуть у "Хортиці".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон каже, що для нового законопроєкту про військову допомогу Україні "немає апетиту".

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