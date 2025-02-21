В США розсміялися із запитання про допомогу ЗСУ. Джонсон каже, "немає жодного апетиту"

Питання Майка Джонсона про подальшу допомогу Україні зустріло насмішки слухачів, які були присутніми на публічному інтерв'ю політика

Майк Джонсон (Фото: Will Oliver/EPA)

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив про відсутність у Конгресу "жодного апетиту" до подальшої допомоги Україні. Про це він сказав Newsmax на Конференції консервативних політичних дій.

Джонсон спитав у присутніх, чи хочуть вони, щоб Конгрес ухвалив ще один законопроєкт про допомогу для України. У відповідь пролунав гучний хор насмішок.

"До цього немає жодного апетиту", – сказав Джонсон.

Щодо російсько-української війни він заявив, що "ми повинні покласти цьому край", і європейці теж розуміють цю необхідність.

"За деякими оцінками, Росія втратила майже 700 000 військових, а може й більше. Українці зазнали великих втрат. Ми маємо завершити конфлікт", – сказав спікер Палати представників.

Також Джонсон назвав президента США Дональда Трампа грубою силою, яка може покласти край війні, та захистив його від критики через відсутність України на переговорах з Росією в Саудівській Аравії.

"Ви повинні дати йому можливість працювати і робити те, що він робить", – заявив Джонсон.

Він охарактеризував дії Трампа як посередництво або арбітраж між двома сторонами, яких не залучають одночасно для першої зустрічі.

За словами Джонсона, Трамп намагається "створити умови для проведення справжніх переговорів".