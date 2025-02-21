В США рассмеялись на вопрос о помощи ВСУ. Джонсон говорит, "нет никакого аппетита"

Вопрос Майка Джонсона о дальнейшей помощи Украине встретил насмешки слушателей, которые присутствовали на публичном интервью политика

Майк Джонсон (Фото: Will Oliver/EPA)

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил об отсутствии у Конгресса "аппетита" к дальнейшей помощи Украине. Об этом он сказал Newsmax на Конференции консервативных политических действий.

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Джонсон спросил у присутствующих, хотят ли они, чтобы Конгресс принял еще один законопроект о помощи для Украины. В ответ раздался громкий хор насмешек.

"К этому нет никакого аппетита", – сказал Джонсон.

Касательно российско-украинской войны он заявил, что "мы должны положить этому конец", и европейцы тоже понимают эту необходимость.

"По некоторым оценкам, Россия потеряла почти 700 000 военных, а может и больше. Украинцы понесли большие потери. Мы должны завершить конфликт", – сказал спикер Палаты представителей.

Также Джонсон назвал президента США Дональда Трампа грубой силой, которая может прекратить войну, и защитил его от критики из-за отсутствия Украины на переговорах с Россией в Саудовской Аравии.

"Вы должны дать ему возможность работать и делать то, что он делает", – заявил Джонсон.

Он охарактеризовал действия Трампа как посредничество или арбитраж между двумя сторонами, которые не привлекаются одновременно для первой встречи.

По словам Джонсона, Трамп пытается "создать условия для проведения настоящих переговоров".