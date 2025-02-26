ДШВ зачистили від росіян важливий населений пункт під Покровськом – відео

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку. Про це повідомила пресслужба бригади та показала відео.

Під час штурмових відновлювальних дій десантники зачистили від росіян населений пункт, окупація якого дозволила б росіянам вийти на трасу Покровськ – Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.

Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі.

На мапі DeepState Котлине поки ще позначене окупованим

15 лютого Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті. Відтоді Росія кидає у штурми "все, що може їздити", кажуть у "Хортиці".

25 лютого у WSJ повідомили, що без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа 2025 року.

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