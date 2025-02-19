Politico: В НАТО заявили, что РФ потеряла в 2024-м 530 000 военных убитыми и ранеными
НАТО оценило потери россиян в войне в 2024 году в более полумиллиона убитыми и ранеными. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Альянса, участвовавшего в Мюнхенской конференции по безопасности.
В 2024 году было убито или ранено более 530 000 российских военнослужащих, заявил он.
Таким образом, общее число погибших и раненых солдат России достигло 837 000 за почти три года полномасштабной войны, сказал чиновник.
Он также рассказал, что в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство которых были беспилотниками типа Shahed. Но Украина имеет определенные успехи в ответном огне, добавил собеседник издания.
Из-за атак Сил обороны поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы упали примерно на 2,5% в год, заявил представитель Альянса.
- По данным украинского Генштаба, по состоянию на 19 февраля потери РФ составляют более 860 000 убитыми и ранеными.
- 21 января 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что в течение полномасштабной войны Россия потеряла более миллиона военных, Украина, в свою очередь, – 700 000.
- 16 февраля Зеленский сказал, что Украина потеряла погибшими 46 000 военных. Еще более 380 000 военных ранены.