Politico: В НАТО заявили, что РФ потеряла в 2024-м 530 000 военных убитыми и ранеными
Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

НАТО оценило потери россиян в войне в 2024 году в более полумиллиона убитыми и ранеными. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Альянса, участвовавшего в Мюнхенской конференции по безопасности.

В 2024 году было убито или ранено более 530 000 российских военнослужащих, заявил он.

Таким образом, общее число погибших и раненых солдат России достигло 837 000 за почти три года полномасштабной войны, сказал чиновник.

Он также рассказал, что в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство которых были беспилотниками типа Shahed. Но Украина имеет определенные успехи в ответном огне, добавил собеседник издания.

Из-за атак Сил обороны поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы упали примерно на 2,5% в год, заявил представитель Альянса.

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