Politico: В НАТО заявили, что РФ потеряла в 2024-м 530 000 военных убитыми и ранеными

Общие потери России за время большой войны превысили 835 000 человек, утверждают в Альянсе

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

НАТО оценило потери россиян в войне в 2024 году в более полумиллиона убитыми и ранеными. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Альянса, участвовавшего в Мюнхенской конференции по безопасности.

В 2024 году было убито или ранено более 530 000 российских военнослужащих, заявил он.

Таким образом, общее число погибших и раненых солдат России достигло 837 000 за почти три года полномасштабной войны, сказал чиновник.

Он также рассказал, что в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство которых были беспилотниками типа Shahed. Но Украина имеет определенные успехи в ответном огне, добавил собеседник издания.

Из-за атак Сил обороны поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы упали примерно на 2,5% в год, заявил представитель Альянса.

По данным украинского Генштаба, по состоянию на 19 февраля потери РФ составляют более 860 000 убитыми и ранеными.

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что в течение полномасштабной войны Россия потеряла более миллиона военных, Украина, в свою очередь, – 700 000.

16 февраля Зеленский сказал, что Украина потеряла погибшими 46 000 военных. Еще более 380 000 военных ранены.