Politico: У НАТО заявили, що РФ втратила у 2024-му 530 000 військових убитими й пораненими
Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

НАТО оцінило втрати росіян у війні у 2024 році в понад півмільйона вбитими та пораненими. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного посадовця Альянсу, який брав участь у Мюнхенській безпековій конференції.

У 2024 році було вбито або поранено понад 530 000 російських військовослужбовців, заявив він.

Таким чином, загальна кількість загиблих і поранених солдатів Росії досягла 837 000 за майже три роки повномасштабної війни, сказав посадовець.

Він також розповів, що у січні Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів, переважна більшість яких були безпілотниками типу Shahed. Але Україна має певні успіхи у вогні у відповідь, додав співрозмовник видання.

Через атаки Сил оборони постачання на російські нафтопереробні заводи впало приблизно на 2,5% за рік, заявив представник Альянсу.

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