Politico: У НАТО заявили, що РФ втратила у 2024-му 530 000 військових убитими й пораненими

Загальні втрати Росії за час великої війни перевищили 835 000 осіб, стверджують в Альянсі

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

НАТО оцінило втрати росіян у війні у 2024 році в понад півмільйона вбитими та пораненими. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного посадовця Альянсу, який брав участь у Мюнхенській безпековій конференції.

У 2024 році було вбито або поранено понад 530 000 російських військовослужбовців, заявив він.

Таким чином, загальна кількість загиблих і поранених солдатів Росії досягла 837 000 за майже три роки повномасштабної війни, сказав посадовець.

Він також розповів, що у січні Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів, переважна більшість яких були безпілотниками типу Shahed. Але Україна має певні успіхи у вогні у відповідь, додав співрозмовник видання.

Через атаки Сил оборони постачання на російські нафтопереробні заводи впало приблизно на 2,5% за рік, заявив представник Альянсу.

За даними українського Генштабу, станом на 19 лютого втрати РФ становлять понад 860 000 вбитими й пораненими.

21 січня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що протягом повномасштабної війни Росія втратила понад мільйон військових, Україна, своєю чергою, – 700 000.

16 лютого Зеленський сказав, що Україна втратила загиблими 46 000 військових. Ще понад 380 000 військових поранено.