В ГУР повідомили, що Росія залучила проти України понад 620 000 солдатів

Представник розвідки зазначив, що ворог у січні виконав план з рекрутингу на понад 100%

Вадим Скібіцький (Фото: gur.gov.ua)

На тимчасово окупованих територіях України та в Курській області розміщено понад 620 000 військових Росії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він уточнив, що 620 000 – це сухопутний компонент, з поміж якого понад 200 000 складають штурмові підрозділи, які перебувають на лінії фронту та беруть участь у боях. Ще 35 000 – це підрозділи Росгвардії, які є окупаційною "владою": охороняють найбільш важливі об'єкти й також можуть виконувати завдання під час організації оборони.

"Також необхідно ще додати ті війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації, яка безпосередньо не базується, наприклад, у районах бойових дій, але залучається для завдавання бойових ударів", – підкреслив Скібіцький.

Він зазначив, що на сьогодні Росія використовує понад 20 аеродромів та авіаційних баз для нанесення бомбових і ракетних ударів по Україні.

Окрім цього, в Росії триває мобілізація. За словами представника ГУР, за січень 2025 року ворог виконав план з рекрутингу на 107%. Тому російська влада не має проблем із комплектуванням військ і поповненням втрат.

Скібіцький зазначив, що на фронті наразі фіксується зменшення активності бойових дій та кількості боєзіткнень, однак угрупування ворога залишається "потужним". Окупанти проводять перегрупування, поповнюють бойові втрати, також на зниження кількості боїв впливає погода.

Представник ГУР застеріг вважати, що через зменшення активності бойових дій змінюються плани росіян. Цей час вони використовують для того, щоб опрацювати подальші плани наступу, підготувати особовий склад, поповнити боєприпаси тощо.

6 лютого у Генштабі підбили підсумки за пів року Курської операції. Ворог втратив майже 40 000 військових.

19 лютого Politico повідомляло, що в НАТО заявили, що РФ втратила 530 000 військових убитими та пораненими у 2024 році.

1 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за лютий на їх напрямку знищено найбільше танків та авто росіян. Втрати у живій силі по всій лінії фронту склали 36 570 солдатів.