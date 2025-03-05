Посол в США объяснила, о каком "письме" от Зеленского говорил Трамп в Конгрессе
Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что президент Штатов Дональд Трамп в обращении к Конгрессу, говоря о "письме" от украинского лидера Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в Х.
"В уже сложной ситуации все же двигаемся вперед, перестраиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", – отметила она.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net подтвердил, что какого-либо "письма" от украинского президента не было и Трамп говорил именно о посте в соцсети.
Выступая перед Конгрессом США, Трамп сказал, что Америка получила "мощный сигнал" от России о якобы готовности к миру, и также заявил о "письме" от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров как можно скорее.
Президент США поблагодарил Зеленского за это.
Сообщение, о котором говорил Трамп, – это пост Зеленского в Х, где он написал, что встреча в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и подчеркнул, что Украина не хочет бесконечной войны.
"Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира", – написал он.
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ними произошел спор. Позже Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Вэнс заявлял, что Трамп захотел публичной встречи с Зеленским в Белом доме, потому что чувствовал мало уважения.
- 4 марта в Белом доме заявили, что Зеленский "укусил руку, которая его кормит".
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