Зеленский о встрече с США: Ожидаем результатов в приближении мира и продолжении поддержки

В Трампе сообщали, что на переговорах будет обсуждаться прекращение огня и установление мира

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

От переговоров с США в Саудовской Аравии Украина ожидает результатов в приближении мира и продолжении поддержки. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

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"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира – будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодняшний день еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", – рассказал он.

На понедельник, 10 марта, запланирована встреча Зеленского с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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На следующий день в Саудовской Аравии должна пройти встреча украинской и американской делегации. Со стороны Украины в ней примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также заместитель начальника ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц сообщал, что на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира.

По данным источников Financial Times, Украина предложит Росси частичное прекращение огня в небе и на воде в надежде, что прогресс в переговорах заставит США возобновить военную поддержку и обмен разведывательной информацией.

Президент США Трамп заявлял, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.