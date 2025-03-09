Украина хочет обменять частичное прекращение огня на восстановление помощи Штатов – FT

Собеседники медиа заявляют, что Киев рассматривает прогресс в переговорах как равноценный обмен для возобновления поддержки Америки

Иллюстративное фото: Офис президента

Украина предложит России частичное прекращение огня в небе и воде в надежде, что прогресс в переговорах заставит США возобновить военную поддержку и обмен разведывательной информацией. Об этом заявляет издание Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников, информированных о подготовке к предстоящей украино-американской встрече в Саудовской Аравии.

По их данным, Киев предложит Москве частичное прекращение огня – это касается ударов с использованием дальнобойных ударов дронами и ракетами, а также боевых операций на Черном море.

Один украинский чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе Украина будет предоставлять приоритет налаживанию отношений со Штатами, в то же время два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как равноценный обмен для возобновления военной и разведывательной поддержки Америки.

Президент Владимир Зеленский уже озвучивал предложение частичного перемирия в воздухе и на воде и называл их возможными первоочередными шагами к окончанию войны.

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Народный депутат Слуги народа, член оборонного комитета Федор Вениславский заявлял, что целью любых переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии будет, в частности, договоренность о возобновлении помощи.

Также европейские чиновники, общавшиеся со своими украинскими коллегами, рассказали FT, что Киев не отказался от идеи, чтобы США играли определенную роль в реализации каких-либо договоренностей о прекращении огня.

По их данным, это может включать, но не ограничиваться, использованием спутников США или сигнальной разведки (в частности, перехвата радиосигналов) для проверки соблюдения режима прекращения огня.