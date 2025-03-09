Украина хочет обменять частичное прекращение огня на восстановление помощи Штатов – FT
Украина предложит России частичное прекращение огня в небе и воде в надежде, что прогресс в переговорах заставит США возобновить военную поддержку и обмен разведывательной информацией. Об этом заявляет издание Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников, информированных о подготовке к предстоящей украино-американской встрече в Саудовской Аравии.
По их данным, Киев предложит Москве частичное прекращение огня – это касается ударов с использованием дальнобойных ударов дронами и ракетами, а также боевых операций на Черном море.
Один украинский чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе Украина будет предоставлять приоритет налаживанию отношений со Штатами, в то же время два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как равноценный обмен для возобновления военной и разведывательной поддержки Америки.
Президент Владимир Зеленский уже озвучивал предложение частичного перемирия в воздухе и на воде и называл их возможными первоочередными шагами к окончанию войны.
Народный депутат Слуги народа, член оборонного комитета Федор Вениславский заявлял, что целью любых переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии будет, в частности, договоренность о возобновлении помощи.
Также европейские чиновники, общавшиеся со своими украинскими коллегами, рассказали FT, что Киев не отказался от идеи, чтобы США играли определенную роль в реализации каких-либо договоренностей о прекращении огня.
По их данным, это может включать, но не ограничиваться, использованием спутников США или сигнальной разведки (в частности, перехвата радиосигналов) для проверки соблюдения режима прекращения огня.
- На следующей неделе должна пройти встреча делегаций Украины и США в городе Джидда в Саудовской Аравии. На ней не предусмотрено присутствие россиян.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира.
- Президент Зеленский заявил, что украинская делегация "сделает все", чтобы украинские интересы были учтены должным образом во время переговоров.