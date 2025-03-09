NBC News: Трампу недостаточно соглашения об ископаемых для возобновления помощи Украине

По данным источников, Трамп требует изменений в позиции президента Зеленского по мирным переговорам, в частности, готовности идти на уступки

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп приватно дал понять своим помощникам, что подписания соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Такую информацию NBC News предоставили один из представителей американской администрации и еще один официальный источник.

Трамп хочет, чтобы соглашение, предусматривающее участие США в управлении украинскими минеральными ресурсами, было подписано.

Однако, по данным собеседников, он также требует изменений в позиции президента Владимира Зеленского по мирным переговорам, в частности, готовности идти на уступки, включая передачу территорий России. Трамп также хочет увидеть шаги по проведению выборов в Украине и, возможно, по отставке Зеленского с поста президента.

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"Как показал президент Трамп, зачитав обращение президента Зеленского на совместном заседании, украинцы сделали определенный прогресс. Мы ожидаем дальнейших положительных шагов во время встречи в Саудовской Аравии, что, надеемся, поможет завершить эту жестокую войну и кровопролитие", — заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.