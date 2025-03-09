NBC News: Трампу недостаточно соглашения об ископаемых для возобновления помощи Украине
Президент США Дональд Трамп приватно дал понять своим помощникам, что подписания соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Такую информацию NBC News предоставили один из представителей американской администрации и еще один официальный источник.
Трамп хочет, чтобы соглашение, предусматривающее участие США в управлении украинскими минеральными ресурсами, было подписано.
Однако, по данным собеседников, он также требует изменений в позиции президента Владимира Зеленского по мирным переговорам, в частности, готовности идти на уступки, включая передачу территорий России. Трамп также хочет увидеть шаги по проведению выборов в Украине и, возможно, по отставке Зеленского с поста президента.
"Как показал президент Трамп, зачитав обращение президента Зеленского на совместном заседании, украинцы сделали определенный прогресс. Мы ожидаем дальнейших положительных шагов во время встречи в Саудовской Аравии, что, надеемся, поможет завершить эту жестокую войну и кровопролитие", — заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- Также Штаты приостановили передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил, что Украина уже работает над альтернативами.
- 6 марта спецпосланник Трампа по Украине Келлог заявил, что Украине хватит вооружения, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов.
- 7 марта Трамп заявил в Овальном кабинете, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.