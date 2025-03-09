"Кто победил в 2020?". Bloomberg узнало, как у Трампа отбирают кандидатов на госдолжности

Некоторые претенденты на высокие должности считают проверки командой Трампа странными, поскольку вопросы выходят за пределы их будущей работы

Дональд Трамп в Белом доме (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Команда президента США Дональда Трампа проверяет лояльность кандидатов на госдолжности, задавая им вопрос о поддержке его политики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По данным источников журналистов, среди вопросов: готовы ли они публично защищать массовые депортации, какой из указов Трампа им нравится больше всего и кто, по их мнению, выиграл выборы 2020 года.

Кандидатов также спрашивают о событиях 6 января 2021, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Глава Белого дома помиловал сотни осужденных за эти действия и называет тот день "мирным протестом".

Некоторые претенденты на высокие должности считают такие проверки странными, поскольку вопросы выходят за пределы их будущей работы. По данным Bloomberg, отбор возглавляет политический стратег Серджио Гор, имеющий тесные связи с Трампом.

Из более чем 4000 вакансий в федеральном правительстве администрация ищет полностью преданных президенту людей. По словам бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, для реализации реформ Трампа нужны те, кто разделяет его взгляды и выполнит его программу.