Вэнс жестче Трампа настроен по отношению к Украине – Bloomberg

По информации журналистов, его позиция отличается не только от взглядов президента США, но и ряда его соратников

Вэнс и Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс настроен к Украине жестче президента США Дональда Трампа и других его соратников. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.

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По словам собеседников журналистов, которые знакомы с переговорами по устранению разногласий между Трампом и президентом Владимиром Зеленским и подписанию соглашения об ископаемых, позиция Вэнса отличалась не только от взглядов Трампа.



Она контрастировала с позициями госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога.

Более враждебным вице-президента считают и в Европе, хотя там сначала и пытались найти с Вэнсом общий язык.

Но речь вице-президента США на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности укрепила негативное мнение о нем. Вэнса считают настроенным против Европы и опаснее Трампа, сказал неназванный западноевропейский дипломат.

В речи Вэнс обвинял европейских лидеров в том, что они якобы бегут в страхе от своих избирателей, отвергал угрозы России и Китая для континента в пользу внутренней опасности – отступления от общих с США наиболее фундаментальных ценностей.

Во время своего визита вице-президент США встретился и с лидером ультраправой партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель. Все это рассматривалось как атака на политический консенсус по ограничению правого экстремизма.

Критика Вэнса ошеломила союзников США, которые привыкли к предыдущей администрации Трампа, что преимущественно придерживалась дипломатических норм, даже когда президент публично критиковал партнеров из-за торгового дефицита и расходов на оборону.

Вице-президент США во время первого срока Трампа Майкл Пенс упрекал другие страны НАТО, требуя от них делать больше, но не критиковал внутреннюю политику.

Также многие в Европе рассматривали спор Вэнса с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля как эскалацию и без того напряженной встречи. При этом некоторые европейские чиновники, которые встречались с Вэнсом в частном порядке, описывают его общение как профессиональное и менее политизированное, чем публичные выступления.

3 марта Вэнс заявил, что Трамп захотел публичной встречи с Зеленским в Белом доме, потому что ощущал мало уважения.

Тогда же он рассказал, что Трамп ведет с россиянами переговоры по принципу "доверяй, но проверяй".

Также Вэнс выразил мнение, что экономические интересы США в Украине являются лучшей гарантией, чем 20 000 военных.