Венс жорсткіше за Трампа налаштований щодо України – Bloomberg

За інформацією журналістів, його позиція відрізняється не тільки від поглядів президента США, а й низки його соратників

Венс і Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс налаштований до України жорсткіше за президента США Дональда Трампа та інших його соратників. Про це повідомила агенція Bloomberg, посилаючись на неназваних європейських чиновників.

За словами співрозмовників журналістів, які знайомі з переговорами з усунення розбіжностей між Трампом і президентом Володимиром Зеленським та підписання угоди про копалини, позиція Венса відрізнялась не тільки від поглядів Трампа.



Вона контрастувала з позиціями держсекретаря Марко Рубіо, радника з національної безпеки Майкла Волтца і спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога.

Більш ворожим за Трампа його віцепрезидента вважають і у Європі, хоч там спочатку і намагалися знайти з Венсом спільну мову.

Але промова віцепрезидента США на Мюнхенській безпековій конференції зміцнила негативну думку про нього. Венса вважають антиєвропейськи налаштованим та небезпечнішим за Трампа, сказав неназваний західноєвропейський дипломат.

У промові Венс звинувачував європейських лідерів у тому, що вони нібито біжать у страху від власних виборців, відкидав загрози Росії та Китаю для континенту на користь небезпеки зсередини – відступу від спільних із США найбільш фундаментальних цінностей.

Під час свого візиту віцепрезидент США зустрівся і з лідеркою ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Алісою Вайдель. Все це розглядалось як атака на політичний консенсус щодо обмеження правого екстремізму.

Критика Венса приголомшила союзників США, які звикли до попередньої адміністрації Трампа, що переважно дотримувалася дипломатичних норм, навіть коли президент публічно критикував партнерів через торговельний дефіцит та витрати на оборону.

Віцепрезидент США під час першого строку Трампа Майкл Пенс докоряв іншим країнам НАТО, вимагаючи від них робити більше, але не критикував внутрішню політику.

Також багато хто в Європі розглядав суперечку Венса із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого як ескалацію і без того напруженої зустрічі. Водночас деякі європейські чиновники, які зустрічались із Венсом у приватному порядку, описують його спілкування як професійне та менш політизоване, ніж публічні виступи.

3 березня Венс заявив, що Трамп захотів публічної зустрічі із Зеленським у Білому домі, бо відчував мало поваги.

Тоді ж він розповів, що Трамп веде з росіянами переговори за принципом "довіряй, але перевіряй".

Також Венс висловив думку, що економічні інтереси США в Україні є кращою гарантією, ніж 20 000 військових.