"Довіряй, але перевіряй". Венс розповів, як Трамп веде з росіянами переговори

Віцепрезидент США заявив, що американський президент веде з росіянами переговори, в яких є взаємні поступки і принцип "довіряй, але перевіряй"

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Президент США Дональд Трамп веде переговори з росіянами у стилі "довіряй, але перевіряй", а не просто сприймає їхні заяви за істину. Про це в інтерв'ю Fox News заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Ви маєте визнати, що президент Трамп не просто сприймає все, що йому кажуть росіяни, за істину. Він веде з ними переговори. Є взаємні поступки, діє принцип "довіряй, але перевіряй". Це і є дипломатією", – сказав він.

За словами Венса, Трамп "у якомусь сенсі на боці Путіна". Він зазначив, що США вже працюють з РФ та союзниками над деталями щодо мирного процесу та чекають, допоки "під'єднається й Україна".

Згадуючи скандал в Овальному кабінеті за участі президента Володимира Зеленського, віцепрезидент Штатів сказав: "Росіянам доведеться від чогось відмовитися. Українцям доведеться від чогось відмовитися. Не можна прийти й сказати: "Дайте гарантії безпеки. Ми навіть не обговоримо, від чого готові відмовитись"".