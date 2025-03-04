"Довіряй, але перевіряй". Венс розповів, як Трамп веде з росіянами переговори
Президент США Дональд Трамп веде переговори з росіянами у стилі "довіряй, але перевіряй", а не просто сприймає їхні заяви за істину. Про це в інтерв'ю Fox News заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Ви маєте визнати, що президент Трамп не просто сприймає все, що йому кажуть росіяни, за істину. Він веде з ними переговори. Є взаємні поступки, діє принцип "довіряй, але перевіряй". Це і є дипломатією", – сказав він.
За словами Венса, Трамп "у якомусь сенсі на боці Путіна". Він зазначив, що США вже працюють з РФ та союзниками над деталями щодо мирного процесу та чекають, допоки "під'єднається й Україна".
Згадуючи скандал в Овальному кабінеті за участі президента Володимира Зеленського, віцепрезидент Штатів сказав: "Росіянам доведеться від чогось відмовитися. Українцям доведеться від чогось відмовитися. Не можна прийти й сказати: "Дайте гарантії безпеки. Ми навіть не обговоримо, від чого готові відмовитись"".
- 28 лютого Зеленський прибув у Білий дім на переговори з Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- Радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачення за скандал у Білому домі, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.