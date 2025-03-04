"Доверяй, но проверяй". Вэнс рассказал, как Трамп ведет с россиянами переговоры
Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с россиянами в стиле "доверяй, но проверяй", а не просто принимает их заявления за истину. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Вы должны признать, что президент Трамп не просто воспринимает все, что ему говорят россияне, за истину. Он ведет с ними переговоры. Есть взаимные уступки, действует принцип "доверяй, но проверяй". Это и есть дипломатия", – сказал он.
По словам Вэнса, Трамп "в каком-то смысле на стороне Путина". Он отметил, что США уже работают с РФ и союзниками над деталями по мирному процессу и ждут, пока "подключится и Украина".
Вспоминая скандал в Овальном кабинете при участии президента Владимира Зеленского, вице-президент Штатов сказал: "Россиянам придется от чего-то отказаться. Украинцам придется от чего-то отказаться. Нельзя прийти и сказать: "Дайте гарантии безопасности. Мы даже не обсудим, от чего готовы отказаться".
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.
- Советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского извинений за скандал в Белом доме, подписания соглашения о полезных ископаемых и выражения готовности к мирным переговорам.