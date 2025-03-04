"Доверяй, но проверяй". Вэнс рассказал, как Трамп ведет с россиянами переговоры

Вице-президент США заявил, что американский президент ведет с россиянами переговоры, в которых есть взаимные уступки и принцип "доверяй, но проверяй"

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с россиянами в стиле "доверяй, но проверяй", а не просто принимает их заявления за истину. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Вы должны признать, что президент Трамп не просто воспринимает все, что ему говорят россияне, за истину. Он ведет с ними переговоры. Есть взаимные уступки, действует принцип "доверяй, но проверяй". Это и есть дипломатия", – сказал он.

По словам Вэнса, Трамп "в каком-то смысле на стороне Путина". Он отметил, что США уже работают с РФ и союзниками над деталями по мирному процессу и ждут, пока "подключится и Украина".

Вспоминая скандал в Овальном кабинете при участии президента Владимира Зеленского, вице-президент Штатов сказал: "Россиянам придется от чего-то отказаться. Украинцам придется от чего-то отказаться. Нельзя прийти и сказать: "Дайте гарантии безопасности. Мы даже не обсудим, от чего готовы отказаться".