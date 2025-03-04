Венс вважає економічні інтереси США в Україні кращою гарантією, ніж 20 000 військових

Джей Ді Венс (Фото: Will Oliver/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що економічні інтереси Штатів є кращою гарантією безпеки для України, аніж введення військ на її територію. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, коментуючи потенційну угоду про корисні копалини.

"Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете насправді гарантувати, що Володимир Путін знову не вдереться до України, найкраща гарантія безпеки – це дати американцям економічні переваги в майбутньому України. Це набагато кращі гарантії безпеки, ніж 20 000 військових із якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років", – заявив Венс.

Також, на думку віцепрезидента США, безпековою та економічною гарантіями від співпраці зі Штатами для України є подальша відбудова країни.

12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.

15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, тому що в ній не було гарантій безпеки для України.

До візиту Зеленського до США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасовано після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.