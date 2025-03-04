Вэнс считает экономические интересы США в Украине лучшей гарантией безопасности
Джей Ди Вэнс (Фото: Will Oliver/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что экономические интересы Штатов являются лучшей гарантией безопасности для Украины, чем введение войск на ее территорию. Об этом он сказал в интервью Fox News, комментируя потенциальное соглашение о полезных ископаемых.

"Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите на самом деле гарантировать, что Владимир Путин снова не вторгнется в Украину, лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономические преимущества в будущем Украины. Эти гарантии безопасности гораздо лучше, чем 20 000 военных из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет", – заявил Вэнс.

Также, по мнению вице-президента США, американскими гарантиями в сферах безопасности и экономики для Украины является будущее восстановление страны.

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