Вэнс считает экономические интересы США в Украине лучшей гарантией безопасности

Джей Ди Вэнс (Фото: Will Oliver/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что экономические интересы Штатов являются лучшей гарантией безопасности для Украины, чем введение войск на ее территорию. Об этом он сказал в интервью Fox News, комментируя потенциальное соглашение о полезных ископаемых.

"Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите на самом деле гарантировать, что Владимир Путин снова не вторгнется в Украину, лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономические преимущества в будущем Украины. Эти гарантии безопасности гораздо лучше, чем 20 000 военных из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет", – заявил Вэнс.

Также, по мнению вице-президента США, американскими гарантиями в сферах безопасности и экономики для Украины является будущее восстановление страны.

12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.

15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.

До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.