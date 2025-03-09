"Хто переміг у 2020-му?" Bloomberg дізналося, як у Трампа відбирають кандидатів на держпосади

Дональд Трамп у Білому домі (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Команда президента США Дональда Трампа перевіряє лояльність кандидатів на держпосади, ставлячи їм питання про підтримку його політики. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За даними джерел журналістів, серед запитань: чи готові вони публічно захищати масові депортації, який з указів Трампа їм подобається найбільше та хто, на їхню думку, виграв вибори 2020 року.

Кандидатів також запитують про події 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Очільник Білого дому помилував сотні засуджених за ці дії та називає той день "мирним протестом".

Деякі претенденти на високі посади вважають такі перевірки дивними, оскільки питання виходять за межі їхньої майбутньої роботи. За даними Bloomberg, відбір очолює політичний стратег Серджіо Гор, який має тісні зв’язки з Трампом.

На понад 4000 вакансій у федеральному уряді адміністрація шукає повністю відданих президенту людей. За словами колишнього спікера Палати представників Ньюта Гінгріча, для реалізації реформ Трампу потрібні ті, хто поділяє його погляди та виконає його програму.