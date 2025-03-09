Іран відкинув "ядерну" пропозицію США. У Трампа відповіли: Поставте народ вище терору

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що США хочуть впливати не тільки на іранську ядерну програму, а й на інші сфери

Іранська зброя та прапор (Фото: ЕРА)

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США. У Білому домі закликали Тегеран "поставити інтереси народу вище за терор", передає Reuters.

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"Наполягання деяких агресивних урядів на переговорах не спрямоване на розв'язання проблем. Це лише спосіб висувати нові вимоги. Йдеться не лише про ядерну програму – вони хочуть впливати й на інші сфери, що є неприйнятним для Ірану", – сказав Хаменеї.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз у відповідь на слова лідера Ірану заявив, що Вашингтон очікує від Тегерану "конструктивного підходу".

"Ми сподіваємося, що іранський режим поставить свій народ і свої інтереси вище за терор", – сказав він.

9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного статусу.

7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.