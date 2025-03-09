Іран відкинув "ядерну" пропозицію США. У Трампа відповіли: Поставте народ вище терору
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США. У Білому домі закликали Тегеран "поставити інтереси народу вище за терор", передає Reuters.
"Наполягання деяких агресивних урядів на переговорах не спрямоване на розв'язання проблем. Це лише спосіб висувати нові вимоги. Йдеться не лише про ядерну програму – вони хочуть впливати й на інші сфери, що є неприйнятним для Ірану", – сказав Хаменеї.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз у відповідь на слова лідера Ірану заявив, що Вашингтон очікує від Тегерану "конструктивного підходу".
"Ми сподіваємося, що іранський режим поставить свій народ і свої інтереси вище за терор", – сказав він.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного статусу.
- 7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.