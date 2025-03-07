Трамп заявив, що в листі запропонував Ірану переговори щодо ядерної угоди

Американський президент висловив надію на те, що Тегеран погодиться на переговори

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни. Про це він розповів в інтерв'ю Fox Business Network, передає агентство Reuters.

Американський президент стверджує, що в листі висловив надію на те, що Тегеран погодиться на переговори.

"Я сказав, що сподіваюся, що ви збираєтеся вести переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану", – сказав Трамп.

"Я думаю, що вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива полягає в тому, що ми повинні щось зробити, оскільки не можна допустити створення ще однієї ядерної зброї", – продовжив американський президент.

Міністерство закордонних справ Ірану не відповіло на запит прокоментувати заяву Трампа.

Журналісти зазначили, що, ймовірно, лист був адресований верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї. Білий дім не відразу відповів на запитання про це.

"Є два способи боротьби з Іраном: військовий або укладання угоди. Я волів би укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Вони чудові люди", – додав президент США.

Трамп вийшов із ядерної угоди з Іраном у 2018 році під час свого першого президентського терміну. У лютому він заявив, що хотів би укласти угоду з Іраном, яка перешкоджатиме цій країні розробляти ядерну зброю.

11 жовтня 2024 року Reuters повідомило, що Іран усе ще не ухвалив рішення щодо створення ядерної зброї, попри вбивство лідерів Хезболли та регулярні атаки Ізраїлю.

13 грудня WSJ писала, що Трамп зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, включно з можливістю превентивних авіаударів.

4 лютого 2025 року NYT писала, що нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали американських офіційних осіб, що таємна команда вчених країни досліджує швидший, хоча і більш грубий, підхід до розробки атомної зброї.

9 лютого Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного статусу.