Reuters: Іран все ще не наважився на створення ядерної зброї, вважають у США

Іран (Ілюстративне фото: EPA)

У США вважають, що Іран все ще не ухвалив рішення про створення ядерної зброї, попри вбивство лідерів Хезболли та регулярні атаки Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця з адміністрації Джо Байдена та представника управління директора національної розвідки (ODNI).

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"Ми вважаємо, що верховний лідер не ухвалював рішення про відновлення програми створення ядерної зброї, яку Іран призупинив у 2003 році", — заявив представник ODNI, маючи на увазі лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї.

За словами американських офіційних осіб, спроби знищити ядерну програму Ірану можуть лише зміцнити рішучість країни створити ядерну бомбу та просто відтягнути цей момент. Представник адміністрації Байдена заявив, що у США "дуже уважно" стежать за розвитком ситуації.

У представництві Ірану при ООН у Нью-Йорку відповіли, хоч і не відразу, що Тегеран неодноразово заперечував той факт, що країна має якісь програми зі створення ядерної зброї.