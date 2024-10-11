Reuters: Іран все ще не наважився на створення ядерної зброї, вважають у США
У США вважають, що Іран все ще не ухвалив рішення про створення ядерної зброї, попри вбивство лідерів Хезболли та регулярні атаки Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця з адміністрації Джо Байдена та представника управління директора національної розвідки (ODNI).
"Ми вважаємо, що верховний лідер не ухвалював рішення про відновлення програми створення ядерної зброї, яку Іран призупинив у 2003 році", — заявив представник ODNI, маючи на увазі лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї.
За словами американських офіційних осіб, спроби знищити ядерну програму Ірану можуть лише зміцнити рішучість країни створити ядерну бомбу та просто відтягнути цей момент. Представник адміністрації Байдена заявив, що у США "дуже уважно" стежать за розвитком ситуації.
У представництві Ірану при ООН у Нью-Йорку відповіли, хоч і не відразу, що Тегеран неодноразово заперечував той факт, що країна має якісь програми зі створення ядерної зброї.
- 25 вересня з'явилася інформація, що Іран хоче відновити переговори щодо ядерної угоди. Однак у США заявили, що не погоджуються це обговорювати, писало агентство Reuters.
- 3 жовтня Financial Times повідомило, що Іран може "рішуче відповісти" у разі атаки на ядерні об'єкти країни – так вважають у США.
- 4 жовтня верховний лідер Ірану заявив, що країна не відступить від Ізраїлю, і додав, що будь-який удар по цій країні стане "послугою всьому світу".
- 8 жовтня CNN заявило, що США не наполягають на припиненні вогню на Близькому Сході після того, як Ізраїль відмовився від перемир'я.
- У той самий день у США заявили, що зміцнення відносин Ірану з Росією "неймовірно дестабілізує світ", а особливо ситуацію на Близькому Сході.