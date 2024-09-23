Іран хоче відновити переговори про ядерну угоду, але США не готові – Reuters
Аббас Аракчі (Фото: Telegram-канал політика)

Іран готовий відновити ядерні переговори в межах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, якщо інші сторони будуть готові. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі у своєму Telegram-каналі.

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"Я пробуду в Нью-Йорку на кілька днів довше, ніж [іранський] президент, і проведу більше зустрічей з різними міністрами закордонних справ. Ми зосередимо наші зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерного пакту", – сказав Аракчі.

Глава іранського МЗС зазначив, що відбувся обмін повідомленнями, а також було опубліковано "спільну декларацію про готовність" розпочати ядерні переговори. Але він попередив, що через нинішні міжнародні умови процес поновлення переговорів буде "складнішим і важчим", аніж раніше.

Як зазначає Reuters, Іран сподівається на пом'якшення санкцій США, через які економіка країни похитнулася. Але відносини Ірану з країнами Заходу погіршилися після вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та посилення підтримки Росії у війні проти України, кажуть іноземні журналісти.

За інформацією Reuters, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що не готові розпочинати ядерні переговори з Іраном.

Довідка
Ядерна угода, що обмежувала ядерну програму країни, була підписана Іраном у 2016 році із шістьма країнами: США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією та Німеччиною. 2018 року тоді ще президент США Дональд Трамп оголосив про вихід держави з ядерної угоди.

Непрямі переговори між США й Іраном щодо відновлення угоди ні до чого не призвели. На цей час Іран є членом угоди, але країна скоротила свої зобов'язання через санкції США.

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