Іран хоче відновити переговори про ядерну угоду, але США не готові – Reuters

Глава МЗС Ірану заявив, що процес переговорів буде складнішим, ніж раніше

Аббас Аракчі (Фото: Telegram-канал політика)

Іран готовий відновити ядерні переговори в межах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, якщо інші сторони будуть готові. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі у своєму Telegram-каналі.

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"Я пробуду в Нью-Йорку на кілька днів довше, ніж [іранський] президент, і проведу більше зустрічей з різними міністрами закордонних справ. Ми зосередимо наші зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерного пакту", – сказав Аракчі.

Глава іранського МЗС зазначив, що відбувся обмін повідомленнями, а також було опубліковано "спільну декларацію про готовність" розпочати ядерні переговори. Але він попередив, що через нинішні міжнародні умови процес поновлення переговорів буде "складнішим і важчим", аніж раніше.

Як зазначає Reuters, Іран сподівається на пом'якшення санкцій США, через які економіка країни похитнулася. Але відносини Ірану з країнами Заходу погіршилися після вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та посилення підтримки Росії у війні проти України, кажуть іноземні журналісти.

За інформацією Reuters, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що не готові розпочинати ядерні переговори з Іраном.

Довідка Ядерна угода, що обмежувала ядерну програму країни, була підписана Іраном у 2016 році із шістьма країнами: США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією та Німеччиною. 2018 року тоді ще президент США



Непрямі переговори між США й Іраном щодо відновлення угоди ні до чого не призвели. На цей час Іран є членом угоди, але країна скоротила свої зобов'язання через санкції США. Ядерна угода, що обмежувала ядерну програму країни, була підписана Іраном у 2016 році із шістьма країнами: США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією та Німеччиною. 2018 року тоді ще президент США Дональд Трамп оголосив про вихід держави з ядерної угоди.Непрямі переговори між США й Іраном щодо відновлення угоди ні до чого не призвели. На цей час Іран є членом угоди, але країна скоротила свої зобов'язання через санкції США.

21 серпня NYT повідомив, що Байден схвалив секретну ядерну стратегію США. Вона переорієнтована на китайську небезпеку.

16 вересня стало відомо, що Росія та Іран укладуть "всеосяжний договір". За даними Reuters, станеться це у жовтні.

21 вересня Reuters заявив, що Іран не передав Росії пускові установки для балістичних ракет Fath-360. А перед цим президент Ірану заявив, що країна в принципі не постачала ракети Росії з того часу, як він прийшов до влади.

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