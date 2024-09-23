Иран хочет возобновить переговоры о ядерном соглашении, но США не готовы – Reuters

Глава МИД Ирана заявил, что процесс переговоров будет сложнее, чем ранее

Аббас Аракчи (Фото: Telegram-канал политика)

Иран готов возобновить ядерные переговоры в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, если "другие стороны будут готовы". Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

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"Я пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем [иранский] президент, и проведу больше встреч с различными министрами иностранных дел. Мы сосредоточим наши усилия на начале нового раунда переговоров по ядерному пакту", — сказал Аракчи.

Глава иранского МИД отметил, что состоялся обмен сообщениями, а также была опубликована "общая декларация о готовности" начать ядерные переговоры. Но он предупредил, что из-за нынешних международных условий процесс возобновления переговоров будет "более сложным и трудным", чем раньше.

Как отмечает Reuters, Иран надеется на смягчение санкций США, из-за которых экономика страны пошатнулась. Но отношения Ирана со странами Запада ухудшились после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль и усиления поддержки России в войне против Украины, говорят иностранные журналисты.

По информации Reuters, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что не готовы начинать ядерные переговоры с Ираном.

Справка Ядерное соглашение, которое ограничивало ядерную программу страны, было подписано Ираном в 2016 году с шестью странами: США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В 2018 году тогда еще президент США



Непрямые переговоры между США и Ираном по возобновлению сделки ни к чему не привели. На данный момент Иран является членом соглашения, но страна сократила свои обязательства из-за санкций США. Ядерное соглашение, которое ограничивало ядерную программу страны, было подписано Ираном в 2016 году с шестью странами: США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В 2018 году тогда еще президент США Дональд Трамп объявил о выходе государства из ядерного соглашения.Непрямые переговоры между США и Ираном по возобновлению сделки ни к чему не привели. На данный момент Иран является членом соглашения, но страна сократила свои обязательства из-за санкций США.

21 августа NYT сообщил, что Байден одобрил секретную ядерную стратегию США. Она переориентирована на китайскую угрозу.

16 сентября стало известно, что Россия и Иран заключат "всеобъемлющий договор". По данным Reuters, произойдет это в октябре.

21 сентября Reuters заявил, что Иран не передал России пусковые установки для баллистических ракет Fath-360. А перед этим президент Ирана заявил, что страна в принципе не поставляла ракеты России с тех пор, как он пришел к власти.

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