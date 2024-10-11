Reuters: Иран все еще не решился на создание ядерного оружия, считают в США

Иран (Иллюстративное фото: EPA)

В США считают, что Иран все еще не принял решение о создании ядерного оружия, несмотря на убийство лидеров Хезболлы и регулярные атаки Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Джо Байдена и представителя управления директора национальной разведки (ODNI).

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"Мы считаем, что верховный лидер не принимал решения о возобновлении программы создания ядерного оружия, которую Иран приостановил в 2003 году", — заявил представитель ODNI, имея в виду лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

По словам американских официальных лиц, попытки уничтожить ядерную программу Ирана могут только укрепить решительность страны создать ядерную бомбу и просто оттянуть этот момент. Представитель администрации Байдена заявил, что в США "очень внимательно" следят за развитием ситуации.

В представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке ответили, хоть и не сразу, что Тегеран неоднократно отрицал тот факт, что у страны есть какие-либо программы по созданию ядерного оружия.