Трамп заявил, что в письме предложил Ирану переговоры по ядерному соглашению

Американский президент выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны. Об этом он рассказал в интервью Fox Business Network, передает агентство Reuters.

Американский президент утверждает, что в письме выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры.

"Я сказал, что надеюсь, что вы собираетесь вести переговоры, потому что это будет гораздо лучше для Ирана", – сказал Трамп.

"Я думаю, что они хотят получить это письмо. Другая альтернатива состоит в том, что мы должны что-то сделать, поскольку нельзя допустить создание еще одного ядерного оружия", – продолжил американский президент.

Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос прокомментировать заявление Трампа.

Журналисты отметили, что, вероятно, письмо было адресовано верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Белый дом не сразу ответил на вопрос об этом.

"Есть два способа борьбы с Ираном: военный или заключение соглашения. Я предпочел бы заключить соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Они отличные люди", – добавил президент США.

Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году во время своего первого президентского срока. В феврале он заявил, что хотел бы заключить соглашение с Ираном, которое будет препятствовать этой стране в разработке ядерного оружия.

11 октября 2024 года Reuters сообщило, что Иран все еще не принял решение о создании ядерного оружия, несмотря на убийство лидеров Хезболлы и регулярные атаки Израиля.

13 декабря WSJ писала, что Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов.

4 февраля 2025 года NYT писала, что новые разведывательные данные о ядерной программе Ирана убедили американских официальных лиц, что тайная команда ученых страны исследует более быстрый, хотя и более грубый, подход к разработке атомного оружия.

9 февраля Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.