NYT: В Вашингтоне считают, что Иран изучает способы быстрого создания ядерного оружия

Иран (Иллюстративное фото: Handout/EPA)

Новые разведывательные данные о ядерной программе Ирана убедили американских официальных лиц, что тайная команда ученых страны исследует более быстрый, хотя и более грубый подход к разработке атомного оружия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Это произошло даже на фоне сигналов о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан стремится к переговорам с новой американской администрацией.

По словам собеседников, эти данные были собраны в последние месяцы президентства Джо Байдена, а затем переданы команде по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Разведка предупредила, что иранские инженеры и ученые, занимающиеся вооружением, по сути, искали короткий путь, позволяющий им превратить запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не год или больше, но только если Тегеран примет решение изменить текущий подход.

Официальные лица США в интервью за последний месяц заявили, что они продолжают верить, что Иран и его верховный лидер, аятолла Али Хаменеи, не принимали решения о разработке оружия. Но новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что, поскольку прокси-силы Ирана были уничтожены, военные серьезно изучают новые варианты сдерживания возможных атак со стороны США или Израиля.

Иран, по словам чиновников, находится на пороге создания ядерного оружия. За время, прошедшее с тех пор, как Трамп вышел из ядерного соглашения 2015 года, страна возобновила добычу урана и теперь имеет достаточно топлива, чтобы сделать четыре или более бомб.

Но этого недостаточно для фактического производства оружия, и новые доказательства сосредотачиваются на последних шагах, которые нужно сделать Ирану, чтобы превратить топливо в оружие.

Как отмечают журналисты, эти доказательства почти наверняка станут частью переговоров во вторник, 4 февраля, между Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Пезешкиан, вступивший в должность в июле 2024 года после того, как его предшественник погиб в авиакатастрофе, неоднократно заявлял, что он также хотел бы договориться о новом соглашении. Но история показывает, что он может не знать о том, над чем работает Корпус стражей исламской революции, реализуя ядерную программу, говорят бывшие чиновники США и эксперты из Ирана.