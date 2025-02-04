NYT: У Вашингтоні вважають, що Іран вивчає способи швидкого створення ядерної зброї

Іран (Ілюстративне фото: Handout/EPA)

Нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали американських офіційних осіб, що таємна команда вчених країни досліджує швидший, хоча і більш грубий підхід до розробки атомної зброї. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців.

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Ця подія сталася навіть на тлі сигналів про те, що президент Ірану Масуд Пезешкіан прагне до переговорів із новою американською адміністрацією.

За словами співрозмовників, ці дані були зібрані впродовж останніх місяців президентства Джо Байдена, а потім передані команді з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа. Розвідка попередила, що іранські інженери та вчені, які займаються озброєнням, по суті, шукали короткий шлях, який би дозволив їм перетворити запаси ядерного палива на працездатну зброю за лічені місяці, а не рік чи більше — але лише якщо Тегеран ухвалить рішення змінити поточний підхід.

Офіційні особи США в інтерв'ю за останній місяць заявили, що вони продовжують вірити, що Іран і його верховний лідер, аятола Алі Хаменеї, не ухвалювали рішення про розробку зброї. Але нові розвідувальні дані свідчать про те, що оскільки проксі-сили Ірану були знищені, військові серйозно вивчають нові варіанти стримування можливих атак із боку США чи Ізраїлю.

Іран, за словами посадовців, знаходиться на порозі створення ядерної зброї. За роки, що минули відтоді, як Трамп вийшов із ядерної угоди 2015 року, країна відновила видобуток урану і тепер має достатньо палива, щоб зробити чотири або більше бомб.

Але цього недостатньо для фактичного виробництва зброї, і нові докази зосереджуються на останніх кроках, які Ірану потрібно зробити, щоб перетворити паливо на зброю.

Як зазначають журналісти, ці докази майже напевно стануть частиною перемовин у вівторок, 4 лютого, між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Пезешкіан, який вступив на посаду в липні 2024 року після того, як його попередник загинув у авіакатастрофі, неодноразово заявляв, що він також хотів би домовитися щодо нової угоди. Але історія показує, що він може не знати про те, над чим працює Корпус вартових ісламської революції, реалізуючи ядерну програму, кажуть колишні посадовці США та експерти з Ірану.