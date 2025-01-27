В Ірані заявили, що закупили російські винищувачі Су-35

Представник Ірану не уточнив, скільки саме було закуплено літаків

Винищувач Су-35 (Фото: Wikimedia)

Іран придбав партію винищувачів Су-35 російського виробництва. Про це заявив високопоставлений командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Алі Шадмані. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на його цитату Student News Network.

Зазначається, що це перший випадок, коли іранський урядовець підтвердив купівлю літаків Су-35. Однак Шадмані не назвав кількість закуплених винищувачів і не уточнив, чи вони вже прибули до Ірану.

"Кожного разу, коли це необхідно, ми здійснюємо військові закупівлі для зміцнення наших військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил. ... Виробництво військової техніки також прискорилося", – сказав заступник координатора Центрального штабу Хатам-ол-Анбія.

Шадмані заявив, якщо "ворог діятиме безглуздо", то він відчує "гіркий смак удару ракет" і жоден із його інтересів на окупованих територіях не залишиться в безпеці. Ймовірно, він мав на увазі головного суперника Ірану у регіоні – Ізраїль.

У листопаді 2023 року іранське інформагентство Tasnim повідомило, що завершилися переговори щодо купівлі Іраном російських винищувачів.

На озброєнні Тегерана стоять кілька десятків ударних літаків. Серед них є російські винищувачі та застарілі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.

Довідка. Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач, розроблений у 2008 році. Є одним з основних винищувачів Військово-повітряних сил РФ. На 2024 рік на озброєнні російської армії налічувалося 111 Су-35.

13 грудня 2024 року Wall Street Journal написав, що Трамп обговорює можливість ударів по Ірану через розробку ядерної зброї.

3 січня видання Axios повідомляло, що Байден обговорював плани завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

11 січня 2025 року Келлог закликав світ відновити "максимальний тиск" на Іран.