Єрмак: Поява солдатів КНДР або Ірану на порозі НАТО – цілком реальна

Голова ОП вважає, що настав час для "сильних рішень"

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Переодягнені у військову форму Росії солдати Північної Кореї на порозі країн НАТО – цілком реальний сценарій. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Європі та Альянсу слід розглядати ризики появи гібридних загроз на своїх кордонах. За словами Єрмака, тіньовий флот РФ, який здійснює диверсії щодо кабелів, може бути не єдиною такою загрозою.

"Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР або ж іранських проксі – це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз. Військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг про це подумати раніше?" – зазначив голова ОП.

Він підкреслив, що безкарність породжує вседозволеність, і наголосив, що зараз саме той момент, який потребує "сильних рішень та сильних дій".