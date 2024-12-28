Глава Центру при РНБО: Атака Росії на Фінляндію та низку країн НАТО може бути гібридною

Під ударом Росії можуть опинитися Фінляндія, Норвегія, Естонія, Литва та Латвія

Солдат РФ (Фото: Public Domain)

У НАТО заявили фінському виданню Iltalehti, що Росія відпрацювала напад на Фінляндію, Норвегію та країни Балтії. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко вважає, що атака може бути гібридною.

"НАТО важливо розуміти, що атака буде гібридною. Залучені можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної Хезболли, підконтрольні Ірану, якщо Захід не зруйнує взаємини між РФ та іншими автократіями", – написав він.

Неназвані співрозмовники в НАТО розповіли, що війна з Росією означатиме ракетні удари по цивільному населенню. Атака може полягати в одночасному нападі кількох різних підрозділів російської армії.

За їхніми оцінками, Росія прагнутиме кордонів Туркуського (Абоського) миру 1743 року. Війська окупантів намагатимуться дістатися до річки Кюмійокі в центральній Фінляндії та на північ до протоки Пуумалансалмі.

Згідно з ймовірним сценарієм від співрозмовників у НАТО, на півночі 14 армійський корпус повинен буде атакувати норвезьке узбережжя з боку Мурманська з моря, суші та повітря.

До Лапландії до фін буде направлено російський десант, який спробує швидко захопити аеропорт Івало. Країну можуть атакувати ракетні війська з Кольського півострова.

Зазначається, що у нападі, ймовірно, братимуть участь "десятки тисяч російських солдатів".

Росія, найімовірніше, спробує створити буферну зону в Північній Лапландії та Фіннмарку в Норвегії. Таким чином, перенісши бойові дії на територію країн НАТО, кажуть співрозмовники в Альянсі.

По південному узбережжю Фінляндії та південному сходу країни ракетні війська РФ також завдадуть ударів. За атаку відповідатиме 44 російський армійський корпус, зазначають неназвані співрозмовники.

Очікується, що метою необов'язково буде прорив у внутрішні райони Фінляндії, а захоплення північного узбережжя Фінської затоки та південно-східної Фінляндії. Таким чином, будуть пов'язані основні частини Сил оборони Фінляндії й буде утруднена підтримка оборони Естонії від Фінляндії.

Також, згідно з оцінкою співрозмовників у НАТО, під ударом Росії буде Гельсінкі. Проте основний напрямок атак росіян буде у Балтиці. Під загрозою будуть Естонія, Латвія та Литва, а також південно-східна Фінляндія, йдеться в оцінці.