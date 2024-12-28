Под ударом России могут оказаться Финляндия, Норвегия, Эстония, Литва и Латвия

Солдат РФ (Фото: Public Domain)

В НАТО заявили финскому изданию Iltalehti, что Россия отработала нападение на Финляндию, Норвегию и страны Балтии. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко считает, что атака может быть гибридной.

"НАТО важно понимать, что атака будет гибридной. Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной Хезболлы, подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит взаимоотношения между РФ и другими автократиями", – написал он.

Неназванные собеседники в НАТО рассказали, что война с Россией будет означать ракетные удары по гражданскому населению. Атака может заключаться в одновременном нападении нескольких различных подразделений российской армии.

По их оценкам, Россия будет стремиться к границам Туркуского (Абоского) мира 1743 года. Войска оккупантов будут стремиться к реке Кюмийоки в центральной Финляндии и на север к проливу Пуумалансалми.

Согласно вероятному сценарию от собеседников в НАТО, на севере 14 армейский корпус должен будет атаковать норвежское побережье со стороны Мурманска с моря, суши и воздуха.

В Лапландию к финнам будет направлен российский десант, который попытается быстро захватить аэропорт Ивало. Страну могут атаковать и ракетные войска с Кольского полуострова.

Отмечается, что в нападении, вероятно, будут участвовать "десятки тысяч российских солдат".

Россия, скорее всего, попытается создать буферную зону в Северной Лапландии и Финнмарке в Норвегии. Тем самым перенеся боевые действия на территорию стран НАТО, говорят собеседники в Альянсе.

По южному побережью Финляндии и юго-востоку страны ракетные войска РФ тоже нанесут удары. За атаку будет отвечать 44 российский армейский корпус, отмечают неназванные собеседники.

Ожидается, что целью необязательно будет прорыв во внутренние районы Финляндии, а захват северного побережья Финского залива и юго-восточной Финляндии. Таким образом будут связаны основные части Сил обороны Финляндии и будет затруднена поддержка обороны Эстонии от Финляндии.

Также, согласно оценке собеседников в НАТО, под ударом России будет Хельсинки. Однако основное направление атак россиян будет в Балтии. Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия, говорится в оценке.