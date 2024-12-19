Глава разведки Эстонии: Задача НАТО в ближайшие 20 лет – сдерживать Россию
НАТО придется сдерживать Россию в течение следующих 10-20 лет. Об этом заявил глава эстонской внешней разведки Каупо Розин в комментарии Reuters.
"Задачей НАТО в ближайшие 10–20 лет будет сдерживание России, чтобы у нее не возникло глупых идей о военном наступлении на Запад", – заявил он.
Глава эстонской разведки считает, что к этому вопросу необходимо отнестись серьезно, а Западу необходимо инвестировать в оборону.
По словам Розина, планы НАТО должны быть "достоверными, реальными и подкрепленными реальными ресурсами". И если правильно выполнить эту работу, то удастся сдержать Россию.
Глава эстонской разведки отметил, что ему трудно представить, что Россия в ближайшее время будет вести переговоры об окончании войны с Украиной. Он считает, что Россия будет пытаться бороться с НАТО: ограничить деятельность Альянса, инфраструктуру и присутствие войск НАТО вблизи своей территории. В том числе и в странах восточного фланга Альянса.
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