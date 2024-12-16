За неделю НАТО обнаружило восемь российских самолетов-нарушителей над Балтийским морем
В течение недели самолеты НАТО совершили семь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Литвы сообщил общественный вещатель страны LRT.
Судам страны-агрессора противодействовали истребители Альянса, выполняющие задачи полицейской миссии в странах Балтии.
Так, 11 декабря самолеты НАТО совершили вылеты для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и еще одного самолета, вероятно, той же модели.
Эти суда летели в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами, отметили в литовском Минобороны.
А уже 12 декабря самолеты полицейской миссии снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать Ил-20 и Ту-214ПУ, выполняющий функции поста воздушного контроля, а также пассажирский самолет Ил-18.
Эти суда летели из Калининградской области на материковую часть России или обратно без плана полета, а у Ил-20 не был активирован транспондер.
На следующий же день истребители Альянса идентифицировали военный транспортный самолет Ил-76 и два пассажирских Ту-214, летевших из Калининграда в материковую Россию снова без плана полета.
В воскресенье, 15 декабря, НАТО зафиксировало грузовой самолет Ан-72, летевший в Калининград без плана полета и с выключенным транспондером.
Инциденты с нарушениями со стороны российских самолетов происходили и ранее.
- 30 сентября сообщалось, что российский Су-35 чуть не врезался в американский самолет у Аляски.
- 22 ноября российский самолет-разведчик Ил-20 с кодовым названием NATO Coot-A провел разведку на границе с Норвегией. Страна отправила на перехват два очередных истребителя F-35.
- 5 декабря стало известно, что в Балтийском море российский корабль обстрелял сигнальными снарядами вертолет Вооруженных сил Германии.