За неделю НАТО обнаружило восемь российских самолетов-нарушителей над Балтийским морем

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В течение недели самолеты НАТО совершили семь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Литвы сообщил общественный вещатель страны LRT.

Судам страны-агрессора противодействовали истребители Альянса, выполняющие задачи полицейской миссии в странах Балтии.

Так, 11 декабря самолеты НАТО совершили вылеты для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и еще одного самолета, вероятно, той же модели.

Эти суда летели в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами, отметили в литовском Минобороны.

А уже 12 декабря самолеты полицейской миссии снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать Ил-20 и Ту-214ПУ, выполняющий функции поста воздушного контроля, а также пассажирский самолет Ил-18.

Эти суда летели из Калининградской области на материковую часть России или обратно без плана полета, а у Ил-20 не был активирован транспондер.

На следующий же день истребители Альянса идентифицировали военный транспортный самолет Ил-76 и два пассажирских Ту-214, летевших из Калининграда в материковую Россию снова без плана полета.

В воскресенье, 15 декабря, НАТО зафиксировало грузовой самолет Ан-72, летевший в Калининград без плана полета и с выключенным транспондером.

Инциденты с нарушениями со стороны российских самолетов происходили и ранее.