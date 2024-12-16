За тиждень НАТО виявило вісім російських літаків-порушників над Балтійським морем

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Впродовж тижня літаки НАТО здійснили сім вильотів для виявлення та супроводження російських літаків, що порушили правила польотів. Про це з посиланням на Міністерство оборони Литви повідомив суспільний мовник країни LRT.

Суднам країни-агресора протидіяли винищувачі Альянсу, що виконують завдання поліційної місії в країнах Балтії.

Так, 11 грудня літаки НАТО здійснили вильоти для ідентифікації двох російських літаків-розвідників Іл-20 та ще одного літака, ймовірно, тієї ж моделі.

Ці судна летіли у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області РФ без плану польоту, без ввімкненого радіолокаційного транспондера та без радіозв'язку з Регіональним центром керування польотами, зазначили в литовському Міноборони.

А вже 12 грудня літаки поліційної місії знову здіймалися в повітря, аби ідентифікувати Іл-20 та Ту-214ПУ, що виконує функції посту повітряного контролю, а також пасажирський літак Іл-18.

Ці судна летіли з Калінінградської області на материкову частину Росії або у зворотному напрямку без плану польоту, а в Іл-20 не було активовано транспондер.

Наступного ж дня винищувачі Альянсу ідентифікували військовий транспортний літак Іл-76 та два пасажирські Ту-214, що летіли з Калінінграда до материкової Росії знову без плану польоту.

У неділю, 15 грудня, НАТО зафіксувало вантажний літак Ан-72, що летів до Калінінграда без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Інциденти з порушеннями з боку російських літаків відбувалися й раніше.